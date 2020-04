YOUDA, le porte-voix des ouvrières agricoles en temps de pandémie

L’agriculture est un domaine sans loi, il y a des ‘cabrane’ qui te violentent, d’autres qui te manquent de respect ou qui t’imposent de faire des choses que tu ne veux pas faire… Les femmes n’ont pas vraiment le choix, celles qui n’ont rien à manger préfèrent travailler, même si les conditions sont horribles, ce sont souvent elles qui subviennent aux besoins de leurs enfants”, raconte Manal, 29 ans, dans une capsule diffusée sur la page Facebook du Groupe des jeunes femmes pour la démocratie (GJFD). “Nous travaillons de 5 heures à 17 heures et nous ne bénéficions d’aucune couverture sociale. Si par malheur, nous tombons malades, ce sont des jours de travail que nous perdons et pour lesquels nous ne serons pas payées. On ne nous traite pas avec dignité, si on commet une petite erreur, on…