Confiné, le yoga retrouve du souffle sur Internet

A gauche de l’écran, un Ganesh en jade turquoise trônant sur un harmonium indien, sorte d’orgue miniature, que fait gémir une femme assise en tailleur vêtue de blanc. À droite, le chat où les participants virtuels signalent leur arrivée par un “coucou” digital ou un émoji en forme de cœur. C’est sur Instagram que Johanna Berdugo a trouvé refuge depuis que le Damanjot Center, la salle casablancaise où elle enseigne le yoga kundalini, a dû fermer ses portes en raison du confinement lié à l’épidémie de coronavirus.

Du studio aux réseaux

Depuis bientôt trois semaines, elle dispense, en direct et à distance, ses techniques de méditation et de relaxation à un public d’apprentis yogis confinés, au Maroc et ailleurs, tous les soirs à 18 heures. “C’est venu très spontanément, raconte Johanna quelques minutes avant le début de sa séance virtuelle. Dans le yoga que j’enseigne, il existe…