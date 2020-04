Les scénarii de l’après-confinement au Maroc

Un mois. C’est la durée préalablement annoncée du confinement, un inédit dans l’histoire du pays. Cloués à la maison pour la vaste majorité depuis le 20 mars, les Marocains attendent, pour beaucoup dans la douleur et la crainte, l’annonce d’un retour “à la normale”. Cette date a été fixée au 20 avril, mais tout est encore possible. Et si l’on ne sait pas combien de temps durera la période de confinement, la question de l’après se pose déjà. En aurons-nous fini avec cette pandémie à la fin de la quarantaine ? Rien n’est moins sûr. Car si le confinement est levé, il ne se fera probablement pas sans respecter certaines conditions, au vu du nombre croissant de personnes contaminées recensées dans le pays. Depuis le 20 mars, jour du début du confinement, le Maroc dénombrait 79 cas de Covid-19. Au 15 avril à 10 heures, ils étaient 1988. [caption id= »attachment_1679465″…