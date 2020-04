Selon Khalid Ait Taleb, le Maroc a évité 6000 décès grâce au confinement

La situation épidémiologique au Maroc est maîtrisée pour le moment, puisque le royaume est toujours dans la deuxième étape de propagation du coronavirus, grâce aux efforts consentis par les pouvoirs publics pour endiguer cette pandémie, a souligné, mardi 14 avril à Rabat le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb. En réponse à une question centrale sur l’évolution de la pandémie du coronavirus, à la Chambre des conseillers, le ministre a indiqué que les mesures prises avaient permis au Maroc d’éviter 6.000 décès, selon les études.

Autosatisfecit

Il a fait observer que le système national de veille et de surveillance épidémiologiques suit toutes les nouveautés et informations liées à ce virus, notant que le Maroc était l’un des premiers pays à se préparer à faire face à cette pandémie. Il a également affirmé qu’après la proclamation de l’état d’urgence sanitaire et la fermeture des frontières, le royaume a connu une transition épidémiologique du virus, précisant que les cas d’infection locaux sont désormais majoritaires.

“L’état d’urgence doit se poursuivre, jusqu’à ce que la situation épidémiologique devienne plus rassurante” Khalid Ait Taleb

Le ministre a par ailleurs évoqué les différentes étapes de la propagation du Covid-19 au Maroc, soulignant que les grandes agglomérations urbaines concentrent l’essentiel des cas confirmés, notamment les régions de Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Fès-Meknès et Rabat-Salé-Kénitra.

Le ministre a noté que toutes les mesures proactives prises par les pouvoirs publics étaient mises en œuvre sous la supervision du Souverain et que l’ensemble des décisions prises par le gouvernement, après le premier cas d’infection enregistré au Maroc, ont été saluées par plusieurs pays, faisant observer que l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, l’appui au secteur de la santé et au domaine du social et le port des masques de protection ont permis au Maroc d’éviter le pire.

Confinement prolongé ?

Le ministre serait également favorable au prolongement du confinement pour la bonne maîtrise de la pandémie. Dans son intervention, et sans officialiser la décision, le ministre donne de sérieuses indications sur l’intention du gouvernement à prolonger la durée du confinement, initialement prévu jusqu’au 20 avril.

Selon lui, les chiffres de l’épidémie peuvent doubler en quelques heures, et la vigilance doit rester de mise pour éviter le pire. “L’état d’urgence doit se poursuivre, jusqu’à ce que la situation épidémiologique devienne plus rassurante”, a-t-il déclaré.

(avec MAP)