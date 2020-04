Vis ma vie de supporter confiné

Il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale pour retrouver un tel arrêt brutal du sport. Les Jeux Olympiques 2020 ont été décalés à 2021, les Mondiaux d’Athlétisme à juillet 2022, et les compétitions de football, qui brassent beaucoup d’argent ont, quant à elles, été remises à plus tard. La Confédération africaine de football (CAF) ne s’est toujours pas prononcée sur l’avenir de ses compétitions. La Coupe de la Confédération et la Ligue des Champions sont suspendues, à l’image du reste des championnats locaux. En Europe, le président de l’UEFA s’est exprimé ce week-end, révélant que “plusieurs scénarios” sont à l’étude. Aleksander Ceferin se dit malgré tout “optimiste”, parvenant même à arracher un sourire aux supporters de Liverpool, club qui attend un sacre en…