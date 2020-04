Salah Eddine El Ghomari: “J’ai un problème existentiel avec le coronavirus”

Smyet bak ?

El Haj Ali.

Smyet mok ?

Lalla Fatima.

Nimirou d’la carte ?

D328925.

L’émission “Questions sur le coronavirus” a réuni la semaine dernière plus de six millions de téléspectateurs, soit 37% de parts d’audience de 2M. C’est un exploit d’avoir coiffé au poteau plusieurs émissions populaires de la chaîne, non ?

Le concept de l’émission a été pensé et préparé en 24 heures. En ces temps difficiles, il était important pour nous de parler au public et surtout de lui donner la parole. Et quoi de mieux pour faciliter l’échange que les réseaux sociaux et les nouvelles technologies?

“On reçoit à peu près 40.000 messages vidéo et écrits par jour. Donc oui, je suis agréablement surpris par le succès de l’émission !” Salah Eddine El Ghomari

L’idée de départ était une capsule de 13 minutes, on a finalement démarré avec une émission de 20 minutes, et aujourd’hui nous sommes à 35 minutes. Et pour rigoler, je me dis qu’on va terminer avec un talk-show de 90 minutes. Pour vous dire, on reçoit à…