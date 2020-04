Face à la propagation rapide du nouveau coronavirus et au pic attendu au Maroc, les hôpitaux publics provinciaux sont fortement mobilisés pour accueillir les nouveaux cas. C’est le cas du Centre hospitalier provincial (CHP) Al Hassani de Casablanca. L’hôpital situé à El Hay El Hassani s’est complètement réorganisé pour prendre en charge des malades souffrant du Covid-19. Une première unité est déjà créée au niveau du service de chirurgie, dont les patients sont évacués au profit des personnes suspectes de porter le nouveau virus.

Unités dédiées

Aucun cas confirmé n’est actuellement hospitalisé dans cette unité. “Pour le moment, on accueille des cas suspects, on réalise la PCR (test de dépistage du coronavirus, ndlr) et on les maintient en isolement au niveau de cette unité jusqu’à l’apparition des résultats”, nous informe une source au CHP Al Hassani qui préfère garder l’anonymat. Et de poursuivre : “Si le résultat est positif, on transfère le patient au CHP de Mediouna…