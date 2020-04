Le Hajj (grand pèlerinage) pourrait être annulé cette année à cause de la pandémie du coronavirus. Si pour le moment, la décision officielle n’a pas été prise, le ministre du Hajj et de la Omra, Muhammad Saleh bin Taher, a demandé aux pays de suspendre les procédures et préparatifs (locations, réservations, etc.) habituellement engagés par les citoyens désirant accomplir le grand pèlerinage.

Le petit pèlerinage (la Omra) a déjà été annulé cette année à cause de la propagation rapide du nouveau coronavirus qui, à l’heure actuelle, a fait 10 morts sur les 1.563 cas recensés en Arabie Saoudite.

“Dans les circonstances actuelles, le royaume veut protéger la santé des musulmans et des citoyens” Muhammad Saleh bin Taher

Lors de son passage sur la télévision saoudienne Al-Ekhbariya, face aux incertitudes liées à la pandémie, le ministre saoudien a confirmé les craintes d’un grand nombre de musulmans de la planète qui espéraient accomplir leur pèlerinage (du 28 juillet au 2 août). Il a aussi rappelé que son pays a dû évacuer plus de 68.000 personnes qui effectuaient la Omra, durant cette crise sanitaire.

“L’Arabie saoudite est totalement préparée à servir les pèlerins”, a déclaré Muhammad Saleh bin Taher. “Mais dans les circonstances actuelles (…), le royaume veut protéger la santé des musulmans et des citoyens et nous avons demandé à nos frères musulmans dans tous les pays d’attendre, avant de passer un contrat (avec des sociétés pour effectuer le Hajj), que la situation soit claire”, a-t-il ajouté.