Des sultans et des modes

Moulay Abdelaziz (1878-1943), surnommé par les historiens “L’enfant-sultan”, car ayant accédé au trône à quatorze ans, il était, comme chacun sait, féru des technologies de son temps. Au point de s’adjoindre, à temps plein, les services de Gabriel Veyre, un des premiers opérateurs des frères Lumière, inventeurs du cinématographe.

Reclus en son palais par Ba Hmad, son vizir et régent, il s’est adonné passionnément, sous la houlette du Français, à la photographie, autant en tant qu’auteur qu’en tant que modèle. Nous avons, aujourd’hui, des portraits de lui — et de son harem — qui lui auraient probablement valu beaucoup d’ennuis s’ils étaient arrivés aux yeux de ses sujets. On l’y voit posant en officier…