Confinement : “J’ai passé 13 heures au CHR Moulay Youssef”

Hamid Addi est avocat. De son propre aveu, il reconnaît ne pas avoir suivi les recommandations des professionnels de santé pour éviter d’être contaminé par le coronavirus (Covid-19) et se montrait critique quant à la “psychose générale” générée par la pandémie. Une période durant laquelle le juriste a reçu de nombreux clients étrangers. Sa vision des choses a changé du tout au tout il y a de cela deux semaines. “De fortes céphalées, une température qui oscille entre 39,5 et 40,5, une asthénie (fatigue) généralisée, une gêne respiratoire, lié certainement à mon asthme et à mon tabagisme, des courbatures, des douleurs thoraciques accrues, une sorte de pharyngite, des douleurs articulaires aiguës et enfin une petite toux sèche mais très légère.” C’est ainsi que l’avocat liste les symptômes de la maladie qui l’a affectée durant une semaine et qui lui fera vivre une expérience longue de 13 heures au…