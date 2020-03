Les partis politiques unis contre la pandémie

L’élan de solidarité, même symbolique, pour contrer l’évolution du coronavirus au Maroc continue de croître. Laissant de côté leurs différends politico-politiciens, les partis politiques représentés au Parlement ont annoncé, dans un communiqué commun relayé le 17 mars au soir, leur “volonté immédiate de fournir tout le soutien matériel et moral aux autorités publiques et aux services des collectivités territoriales face à la pandémie du coronavirus”.

Mobilisation globale

Le PJD, le PAM, le RNI, l’USFP, le Parti de l’Istiqlal, l’Union constitutionnelle et le Mouvementent populaire ont salué “les directives royales audacieuses, courageuses, proactives prises pour protéger le peuple marocain” et “l’esprit national fort et la forte mobilisation dont les différentes autorités des pouvoirs publics ont fait preuve. À leur tête, les forces armées royales, la gendarmerie royale, la sûreté nationale, les forces auxiliaires, la protection civile, les femmes et les hommes du secteur de la santé, et les agents des autorités publiques, les services des collectivités territoriales, et le reste des administrations impliquées dans la mobilisation nationale”.

“Nous sommes pleinement préparés (…) à activer les différents mécanismes de travail parlementaire, législatif et juridique afin de faire face à cette pandémie”

Les principales forces politiques du pays ont aussi apporté leur “soutien absolu aux autorités publiques dans les différentes mesures et décisions qu’elles ont prises pour limiter les dégâts de cette pandémie”. Ils ajoutent : “Nous sommes pleinement préparés, par le biais de nos équipes et groupes, dans les deux chambres du Parlement, à activer les différents mécanismes de travail parlementaire, législatif et juridique afin de faire face à cette pandémie.”

Face à cette crise sanitaire, ces partis considèrent ainsi leurs militants et militantes comme “des soldats derrière le roi du pays et ses institutions, pour un encadrement et une mobilisation nationale globale”.