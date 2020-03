Les commerçants de Garage Allal décident de fermer par précaution

En collaboration avec les autorités de la ville et par mesure de précaution contre la propagation du Covid-19, les commerçants continuent de fermer leurs portes. Alors que les cafés et restaurants ont été priés de baisser le rideau dès lundi 16 mars à 18 heures, les commerçants et professionnels de la zone commerciale ont eux-mêmes décidé de leur fermeture temporaire.

Hors commerces de première nécessité

Dans un communiqué commun, deux associations ont uni leurs voix pour combattre le coronavirus. L’Association marocaine Massar des commerçants et professionnels de Garage Allal et l’Association Salam des commerçants d’El Fida-Derb Sultan (Garage Allal) ont annoncé leur décision de fermer dans un communiqué publié le 16 mars, précisant que les commerces de première nécessité font exception.

Garage Allal est un lieu de rassemblement quotidien pour bon nombre de Casablancais, et même de touristes à la recherche de bonnes affaires. Véritable poumon commercial de la ville blanche, il est l’ancêtre des centres commerciaux d’aujourd’hui.

Silence autour de l’informel

Plusieurs personnes y travaillent aussi dans l’informel. Vendeurs ambulants, porteurs et coursiers, rares sont ceux qui disposent de contrats. Avec cette fermeture jusqu’à nouvel ordre, nul doute que de nombreux foyers auront du mal à assurer un revenu minimum.

Le communiqué ne précise rien à ce sujet, à l’image de ceux diffusés par plusieurs cafés et restaurants hier, qui ne donnent aucune information concernant l’avenir des serveurs et chefs de salles.