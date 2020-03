Géopolitique: le monde selon MBZ

Dans un article du 9 janvier, le New York Times a dressé le portrait de l’un des personnages les plus énigmatiques de la scène politique internationale, Mohamed Ben Zayed. Le journaliste et spécialiste du Moyen-Orient Robert Worth, qui a pu rencontrer celui qui dirige de facto les Émirats arabes unis depuis plus de dix ans, lève le voile sur la vision de la géopolitique mondiale et les inspirations politiques de MBZ. Morceaux choisis.

Par La Rédaction