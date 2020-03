Comment l’ambassade du Maroc en France gère la situation des Marocains restés bloqués

Sur le qui-vive. C’est le mot d’ordre prôné par l’ambassade du Maroc à Paris pour gérer la situation inédite à laquelle sont confrontés de nombreux ressortissants marocains bloqués en France depuis ce vendredi 13 mars.

“Une situation historique, inédite et une vraie guerre sanitaire que nous nous efforçons d’accompagner du mieux que l’on peut”, nous explique une source autorisée à l’ambassade.

#Coronavirus

L’Ambassade du Royaume du Maroc et les Consulats Généraux sont entièrement mobilisés 7j/7 à travers notamment la mise en place de cellules dédiées pr accompagner les marocains restés en France suite à la suspension des lignes aériennes de et vers la 🇫🇷.

1/2 — Ambassade du Royaume du Maroc en France (@AmbaMarocFrance) March 17, 2020

La France est, depuis ce mardi 17 mars à midi, au stade 3 pour tenter d’endiguer l’épidémie de coronavirus. Des mesures drastiques ont été adoptées, suite au discours du président français Emmanuel Macron le 16 mars, afin de limiter des déplacements “au strict nécessaire”, pour une durée de “quinze jours au moins”.

Prolongation des visas

Une situation que subissent de nombreux Marocains sur place, s’y étant rendus pour des raisons touristiques, de santé, voire professionnelles, et se trouvant désormais dans l’incapacité de rentrer au pays depuis la fin de la semaine dernière. Des personnes en situation possible de fragilité économique faisant également face à une impossibilité d’accéder à un hébergement durant cette période.

“Ils constituent en ce moment la priorité de nos priorités”, témoigne notre interlocuteur. Différentes dispositions ont pu être mises en place auprès des consulats marocains de l’Hexagone afin de trouver des gestions “au cas par cas”, poursuit-il.

Première des questions, certainement la plus sensible, l’échéance des durées de visas de séjour. En concertation avec les autorités françaises, et comme annoncé par celles-ci le 16 mars, différents documents de séjour font l’objet d’un allongement de validité pour une durée de trois mois.

Des mesures qui concernent également les étudiants de nationalité marocaine, inquiets d’une éventuelle expiration du titre de séjour. Il reste cependant déconseillé aux ressortissants marocains de quitter le territoire français entre-temps, au “risque de rencontrer des difficultés pour entrer à nouveau sur le territoire”, explique une note divulguée par le ministère de l’Intérieur français.

Gestion de l’hébergement au cas par cas

Le ministère des Affaires étrangères n’envisage actuellement pas de rapatrier les Marocains restés coincés à l’étranger suite à la suspension des liaisons aériennes internationales avec le Maroc. Ces derniers sont invités à contacter la représentation marocaine la plus proche pour toute assistance consulaire.

Des mesures sont prises par l’ambassade du royaume à Paris pour permettre l’hébergement des ressortissants marocains. “Il y a une prise en charge qui est en cours pour trouver des formules d’accompagnement et d’hébergement, explique notre interlocuteur. Et de poursuivre : Toutes les voies sont à l’étude.”

Ces formules d’hébergements pourraient concerner les différents établissements hôteliers, mais des contacts ont aussi été pris avec d’éventuels volontaires, des foyers, voire le tissu associatif avec la mise en place de conventions spécifiques. Certains ressortissants ont déjà pu être assistés, dans la nuit du lundi au mardi 17 mars, au niveau du logement, notamment à travers le Consulat d’Orly, apprend-on.

Sans pouvoir avancer de chiffres précis, notre interlocuteur nous indique qu’actuellement, un millier de personnes ont pu prendre contact avec les représentations consulaires et l’ambassade. Et de marteler qu’une gestion “au cas par cas” est mise en place afin “d’accompagner individuellement chacun des ressortissants jusqu’au bout.”

Ce travail de coordination sera également assuré par le numéro vert destiné aux Marocains du monde. Celui-ci est joignable à travers le 00 212 537 66 33 00 (prix d’un appel vers un fixe au Maroc) ou via un numéro vert, valable également pour l’Allemagne, la Belgique, et la Suède : 0080000002015.