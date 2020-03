BAM annonce une baisse de son taux directeur à 2%

La réunion du conseil de Bank Al Maghrib du 17 mars a fait le point sur la situation économique nationale. Dans sa note, elle évoque très largement l’impact du Covid-19 et annonce que « tenant compte de ces évaluations, de l’évolution de l’inflation à moyen terme, et dans l’objectif de soutenir l’activité économique, le Conseil a décidé de réduire le taux directeur de 25 points de base à 2% et de continuer à suivre de très près l’ensemble de ces évolutions« . Dans sa note, BAM rappelle le ralentissement économique international causé par la pandémie du Covid-19, balayant « l’espoir d’une reprise économique internationale en 2020« .

Quant aux répercussions nationales, l’instance note une baisse de croissance observée et conjuguée à différents facteurs, notamment climatiques. « Les dernières données disponibles des comptes nationaux relatives au troisième trimestre de 2019 indiquent une décélération de la croissance en glissement annuel de 3% à 2,1%, impactée en particulier par une contre-performance des activités agricoles » explique la note de BAM.

Sur l’année en cours, BAM prévoit la stagnation. « En 2020, pâtissant de l’effet conjugué des conditions climatiques défavorables et de la propagation au niveau mondial de la pandémie Covid-19, elle devrait, selon les prévisions de BAM, stagner à 2,3% », prédisant cependant un rebond pour 2021 en atteignant 3,8% sous l’hypothèse d’une meilleure récolte céréalière estimée à 75 millions de quintaux contre 40 millions pour 2020. Mais malgré ces prédictions, Bank Al Maghrib précise les incertitudes qui planent sur ses chiffres. « Ces prévisions restent entourées de fortes incertitudes et sont sujettes à une révision à la baisse si la propagation de la pandémie Covid-19 au niveau mondial n’est pas contenue à court terme » explique le communiqué.

Au delà des contre-performances économiques, BAM met également en avant la hausse du déficit budgétaire national: « Concernant les finances publiques, l’exécution budgétaire de 2019 s’est soldée par un creusement du déficit, hors privatisation, à 47 milliards de dirhams, soit l’équivalent de 4,1% du PIB contre une prévision de 3,7% retenue dans la loi de finances« .