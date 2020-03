Face à la pandémie, Abyaba met en place une cellule de veille

Pour lutter contre la pandémie de coronavirus, une cellule de veille dédiée aux secteurs de la culture, de la communication, de la jeunesse et des sports a été constituée ce 16 mars sous la supervision de Hassan Abyaba ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports.

Application des normes nationales de prévention

Lors de la première session de travail de cette cellule, le ministre a souligné la nécessité “d’une application stricte des normes nationales de prévention (…) tout en accordant une importance particulière aux secteurs supervisés par le ministère à travers le suivi et la sensibilisation aux niveaux central, régional et provincial”, peut-on lire dans un communiqué du département de Abyaba.

Les mesures “urgentes” prises par la nouvelle cellule sont de “délivrer les informations de manière immédiates, d’adopter toutes les mesures préventives nécessaires et de fournir un approvisionnement alimentaire adéquat dans les centres de protection de l’enfance”, mais aussi surveiller de manière continue “tous les lieux de rassemblements”.

Le ministre a aussi chargé la cellule de veille “d’assurer le respect des normes de prévention dans tous les services, institutions et centres affiliés au ministère, et de constituer des équipes de volontaires pour apporter une assistance, si nécessaire”. Ce comité se réunira quotidiennement et aussi souvent que nécessaire.