Coronavirus : le cri de détresse des Marocains coincés à l’aéroport d’Orly

Plusieurs Marocains sont coincés à l’aéroport d’Orly (Paris) depuis dimanche 15 mars, suite à la suspension de tous les vols internationaux en provenance et à destination du Maroc. Sur les réseaux sociaux, ces voyageurs s’indignent du silence de la Royal Air Maroc (RAM) et de la diplomatie marocaine, et appellent à être rapatriés le plus vite possible.

“Je suis restée bloquée pendant 24 heures avec mes parents à l’aéroport d’Orly après l’annulation de trois vols successifs”, raconte Chaimaa Bendah, une citoyenne marocaine restée coincée en France. Annoncée dans la matinée du dimanche 15 mars par un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, la suspension des vols internationaux a pris de court de nombreux voyageurs qui se sont retrouvés coincés, sans moyen de rejoindre leur pays d’origine.

Comme Chaimae , près de 200 Marocains ont vu les vols qui étaient censés les ramener au Maroc annulés. “On a reçu un message d’annulation vers 16 heures, mais c’était après le départ du dernier vol de la RAM”, explique Sara qui avait acheté un billet à la compagnie marocaine pour sa mère.

Selon elle, d’autres citoyens supposés voyager avec la compagnie Transavia n’ont même pas reçu de messages d’annulation. Ainsi, ils se sont tous retrouvés coincés à l’aéroport de Paris, dans l’impossibilité de quitter le territoire français alors que pour la plupart, l’expiration du visa est proche.

Ces voyageurs bloqués séjournent jusqu’à présent au sein de l’aéroport. Sans aucune prise en charge de la part des services consulaires ou des compagnies aériennes ayant annulé leurs vols, beaucoup sont dans l’incapacité de payer pour un hébergement.

“Les gens qui sont ici n’avaient pas prévu de budget pour l’hébergement. Certains n’ont même pas de quoi s’acheter une bouteille d’eau”, nous raconte Sara, une autre citoyenne marocaine restée en France. Après avoir contacté la Royal Air Maroc et les services consulaires, celle-ci s’est retrouvée face à un mur. “Personne ne prend la peine de venir nous rassurer ou nous expliquer ce qui se passe. Les gens qui sont ici sont Marocains, à quoi sert cette nationalité si l’on se fait traiter de la sorte par notre pays ?”

D’ailleurs, ces voyageurs craignent les effets de la pandémie de coronavirus. Vu l’expiration imminente des visas de plusieurs d’entre eux, ils courent le danger d’une rupture de l’assurance maladie liée au tampon. “Les gens seront obligés de payer eux-mêmes. Pour beaucoup, ce n’est pas du tout envisageable”, se désole une voyageuse.

Dans la foulée, les compagnies Transavia et Easy Jet ont annoncé qu’elles avaient l’intention de planifier de nouveaux vols de rapatriement après s’être concertées avec les autorités marocaines.

easyJet will operate a number of rescue flights, following Moroccan government’s travel restrictions for flights after 19 March. We are currently planning these flights and will update you as soon as we can through email and SMS. pic.twitter.com/PFtV6mv9tg

