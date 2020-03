Ministère de l’Industrie : l’interdiction de rassemblement ne concerne pas les entreprises

Le ministère de l’Industrie fait de la prévention. Dans un communiqué publié le 14 mars, le département de Moulay Hafid Elalamy indique aux entreprises du secteur privé que “l’interdiction des rassemblements publics de 50 personnes ne concerne pas leurs activités”. Une prise de position motivée par le fait que l’évolution du coronavirus au Maroc “permet aux entreprises respectant les réglementations en termes de protection de la santé de poursuivre leur travail”.

La même source insiste également sur le fait que “les protocoles de santé mis en place par les entreprises et élaborés par les ministères de la Santé et du Travail restent obligatoires”.

Cette communication du ministère de l’Industrie fait office de seule référence, en l’absence de communication de la Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM) sur le sujet. Alors qu’une réunion du bureau de la CGEM s’est tenue le 14 mars, seuls le président et le vice-président du patronat ont communiqué, a minima, sur le sujet du coronavirus via Twitter.

Mes amis, nous vivons une crise économique et sanitaire sans précédent. CGEM et ses fédérations travaillent sans relache avec le gouvernement pour apporter rapidement les solutions adéquates aux entreprises et aux employés. Ts les secteurs impactés de près ou de loin. @AljChakib

— Mehdi Tazi (@Mehditaz) March 14, 2020