El Othmani : pas de nouvelles mesures imminentes contre le coronavirus

Programmée à ce soir à 20 h 30 sur Medi1TV, l’interview de Saad Eddine El Othmani laissait présager l’annonce de nouvelles mesures de prévention contre la propagation du coronavirus (Covid-19).

Dans un tweet publié dans l’après-midi du 14 mars, le chef du gouvernement a affirmé que son passage sur les ondes aurait pour objectif “d’expliquer la situation épidémiologique actuelle et de rassurer les citoyens afin qu’ils prennent les mesures pour lutter contre la spéculation et le monopole”.

خلافا لما يروج له البعض فإني لن أعلن في البرنامج الخاص اليوم مساء عن أي إجراء احترازي جديد، بل سيكون مناسبة لشرح الوضعية الوبائية الحالية وطمأنة المواطنين إلى اتخاذ إجراءات لمحاربة المضاربة والاحتكار #سعدالدين_العثماني #كورونا — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) March 14, 2020

Dans la foulée des mesures de prévention annoncées par le gouvernement, parmi lesquelles l’arrêt des cours à partir du 16 mars, les supermarchés et les commerces de proximité ont été pris d’assaut. Ce mouvement de masse, impulsé par la volonté de constituer un stock en cas de propagation massive du virus, pourrait donner lieu à des effets de spéculation sur les prix des denrées alimentaires.

9 nouveaux cas

Le ministère de la Santé a annoncé, ce 14 mars, neuf nouveaux cas de contamination par le Covid-19, portant le nombre de cas à 17 sur l’ensemble du pays. Parmi eux, on retrouve huit immigrés marocains établis en Espagne (4 cas), en Italie (3 cas) et en France (1 cas), qui sont entrés au Maroc entre le 24 février et le 12 mars 2020 dans les villes suivantes : Tétouan, Rabat, Casablanca, Fès et Khouribga.

Le dernier cas a été enregistré au Maroc à travers ses contacts avec une autre personne contaminée en provenance de l’étranger, dont l’infection avait été confirmée précédemment et qui se trouve toujours sous traitement.