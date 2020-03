Sortir: la débrouille à 30 melyoun

La débrouille à 30 melyoun

Comédie. 30 Melyoun, c’est l’histoire de Samy, qui se trouve emprisonné, et de ses amis, Hicham, Zouhair, Sarah et Amal, qui cherchent, coûte que coûte, à réunir 300.000 dirhams pour payer sa caution. Vol abracadabrantesque d’un cobra dans un zoo, tête-à-tête déroutant avec une voyante, dopage et pari sur un match de boxe, scènes avec des clins d’œil appuyés à Titanic, cambriolage chez un directeur de laboratoire pharmaceutique, mafieux et meurtrier… dans cette comédie rocambolesque, tout y passe. Au milieu de ces imbroglios, les grands plans sur Casablanca apportent de petites respirations dans le flux continu des situations délirantes. On rit, on trouve parfois le temps un peu long, mais on est embarqués. Comment vont-ils s’en sortir? Premier long-métrage de Rabii Chajid, le film réunit des humoristes, chanteuses et comédiens: Driss & Mehdi, Yassar, Ibtissam Tiskat, Karima Gouit, Fati Jamali, Rabii Kati, Rafik Boubker, Nabil Attif et Fatma Bouhane. En salle depuis le 5 février, il fait un carton auprès du public. Dans les Mégarama du…