Le Maroc suspend ses liaisons avec l'Espagne

Le roi Mohammed VI et le roi Felipe VI, se sont concertés à ce sujet, à la suite des échanges qui ont eu lieu entre les Chefs de gouvernements et les ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères des deux pays. Selon l’agence officielle (MAP), les deux pays travaillent dans la coordination totale pour faire face à cette pandémie mondiale.

En application de la décision du gouvernement marocain, Royal Air Maroc (RAM) annonce la suspension, à partir de ce jeudi, de tous ses vols à destination et en provenance d’Espagne; et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Dans un communiqué, la RAM précise qu’elle a mis en place un dispositif spécial pour accompagner ses clients dans la gestion de leurs déplacements suite à ces changements. Ainsi, les clients pourront, s’ils le souhaitent, reporter leur voyage à une date ultérieure, sans frais ; ou l’annuler, en échange d’un avoir de la même valeur du billet, valable six mois et à consommer exclusivement sur les vols de la compagnie, précise la même source.

(Avec MAP)