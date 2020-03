Un barrage sur le Nil à l’origine de tensions Maroc-Ethiopie ?

Faut-il s’inquiéter pour la relation Maroc-Éthiopie ? C’est la question que l’on pourrait se poser à la lecture de la résolution adoptée lors de la 153e session du Conseil des ministres de la Ligue arabe qui s’est tenue les 4 et 5 février au Caire. À cette occasion, les représentants des diplomaties des 22 pays membres de l’instance ont approuvé un texte condamnant un éventuel remplissage du barrage de la Renaissance, en Éthiopie. Ce barrage en construction sur l’une des sources du Nil est l’objet de tensions entre Addis-Abeba et deux pays membres de la Ligue arabe : le Soudan et l’Égypte. Les ministres arabes des affaires étrangères participent à la 153e session annuelle au siège de la Ligue arabe…