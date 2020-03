Suspension de tous les vols à destination et en provenance d’Italie à partir du 10 mars

Le 9 mars au soir, le gouvernement actait la décision de suspendre tous les vols en provenance ou à destination d’Italie.

À cet effet, “la RAM a mis en place un dispositif spécial pour accompagner ses clients dans la gestion de leurs déplacements suite à ces changements”, a indiqué la compagnie nationale dans un communiqué.

Ainsi, les clients pourront, s’ils le souhaitent, reporter leur voyage à une date ultérieure, sans frais, ou annuler leur voyage au plus tard 72 heures avant le départ du vol, en échange d’un avoir de la même valeur du billet, valable six mois et à consommer exclusivement sur les vols de la compagnie, fait savoir la même source.

Pour toute information complémentaire, la RAM invite ses clients à se renseigner sur ces dispositions commerciales aux numéros suivants :

Maroc : 089000 0800

Numéro international : + 212 522 489 797

(avec MAP)