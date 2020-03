De retour du Salon du livre de Bruxelles, rififi entre écrivains et ministère

Après les selfies, les posts d’autopromotion et autres congratulations sur les réseaux sociaux autour du Salon du livre de Bruxelles, où le Maroc était invité d’honneur, l’heure est à l’indignation. Plusieurs participants sont montés au créneau pour dénoncer la mauvaise organisation et le manque cruel de communication, mettant directement en cause le ministère de la Culture et ses fonctionnaires, en charge du pavillon marocain. “Le stand marocain était magnifique, les rencontres de haute facture, mais l’organisation n’était malheureusement pas au rendez-vous. Les écrivains se sont sentis perdus et à l’abandon, car il n’y avait personne pour les guider”, se désole Mahi Binebine, artiste et écrivain, intervenant sur la thématique de l’adaptation cinématographique. Même son de cloche du côté de Fedwa Misk, qui a modéré deux rencontres : une sur la fiction, l’autre sur la place des femmes dans…