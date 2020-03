Iman Kerkeb nommée secrétaire générale du Conseil supérieur de l’éducation

Du changement à la tête du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS). L’institution présidée par Omar Azziman devrait officialiser demain la nomination, par le roi, de Iman Kerkeb à la tête du secrétariat général, indique une source du conseil à TelQuel. Elle remplace Abdellatif El Moudni, à ce poste depuis la création du CSEFRS en 2014.

Iman Kerkeb était, depuis un an, directrice du budget et des affaires générales au ministère de l’Éducation nationale. Elle ne fait cependant pas ses premiers pas au sein du CSEFRS : elle a occupé le poste de chef de projet de développement de l’Instance nationale d’évaluation (INE) du conseil entre décembre 2017 et mars 2019.

Elle a également travaillé en tant que conseillère au sein du cabinet du ministre de l’Éducation nationale entre 2014 et 2017, sous l’ère de Rachid Benmokhtar.

Détentrice d’un diplôme d’ingénieur de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, Imane Kerbeb a par ailleurs été secrétaire générale de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech entre 2012 et 2014.