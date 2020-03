L’Université Mohammed VI Polytechnique lance un hub dédié à l’innovation

C e contenu est une communication d’entreprise. il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Le nouveau hub se veut être un OneStopShop pour la jeunesse marocaine et africaine porteuse de projets et d’idées créatives. Il s’agit d’un catalyseur et d’un tremplin pour le développement des écosystèmes d’entrepreneuriat et d’innovation en Afrique.

Basé à Benguérir, l’Innovation hub entend renforcer et accompagner les capacités des entrepreneurs marocains et africains afin d’explorer les principaux défis et opportunités de l’Afrique, à travers les différents programmes et services qui y seront déployés avec des acteurs nationaux et internationaux.

Cet Innovation Space vient dans la continuité des efforts déjà engagés par le Groupe OCP pour favoriser l’émergence d’un Hub d’innovation, de savoir et de recherche au sein de la ville verte de Ben Guérir, à travers toutes les infrastructures déjà installées ou initiées par l’Université Mohammed VI Polytechnique. Les plateformes d’expérimentations à taille réelle, les Living Lab, comme la ferme expérimentale, les mines expérimentales, le Green Energy Park et le Smart Building Park, le Fab Lab ou encore les programmes d’incubation et d’accélération des startups sont autant d’ingrédients pour favoriser l’innovation et l’entrepreneuriat. Ces infrastructures et services sont mis à disposition des startups et porteurs de projet afin de leur permettre l’accès à des compétences et à des technologies avancées.

Il ambitionne également de fédérer et de s’appuyer sur l’apport des différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial innovant : les entreprises qui apporteront leur savoir-faire métier et l’accompagnement nécessaire. Les investisseurs qui permettront l’accès à des fonds d’investissement et partageront leur expertise dans le domaine. Et enfin les entrepreneurs expérimentés qui grâce à leurs idées nouvelles, talents, motivation, expertise permettront d’accompagner ceux qui entreprennent et qui innovent afin de favoriser leur créativité et leur déploiement.

Pour y parvenir, les startups bénéficieront, au sein de la Ville Verte de Benguérir, d’un environnement favorable à leur développement. Un espace de travail connecté de plus de 200 postes, un Maker space afin de concevoir, modéliser et concrétiser leurs premières idées en prototypes, des boxes de réunion, des espaces de rencontre et de détente, et un espace de restauration.