Les conseil de Ahmed Abbadi et Mohamed Noureddine Affaya à la CSMD

Durant quelques heures, le mardi 3 mars, le siège de la Commission spéciale sur le modèle de développement s’est transformé en amphithéâtre. En citant Friedrich Hegel, Max Weber ou encore Zygmunt Bauman, les professeurs Ahmed Abbadi et Mohamed Noureddine Affaya ont disséqué les composantes de l’ancien modèle de développement et les raisons de son échec. Ils ont également formulé des propositions afin de dépasser la crise que connaissent les valeurs, la mémoire et la culture au Maroc.

Dépasser les biais

Dans un contexte mondialisé, les valeurs ne sont plus ce qu’elles étaient. “Avant, les sociétés étaient statiques, les valeurs qui les régissaient étaient centrales et communes à tous les citoyens. Sauf qu’aujourd’hui, les civilisations et les pays ne sont plus séparés”, professe Ahmed Abbadi. Pour lui, les membres de la Commission, dans leur quête de…