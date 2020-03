Fatiha Zemmouri en sol majeur

Un regard sec et juste. Une détermination à s’imposer hors des codes, à s’affirmer en roue libre, à crier le désaccord avec élégance et fermeté. L’approche est parfois ombrageuse, souvent revendicative et intransigeante. Que devons-nous en tirer ? Une intéressante qualité créative, une force fragile de la remise en cause. Elle questionne l’eau, la terre et le feu. Les matériaux utilisés par Fatiha Zemmouri se substituent à un langage où les langues se confondent, où une même clé prétend ouvrir toutes les portes. Ils peuvent, en revanche, buter sur l’incompréhension de ceux qui croient avoir tout compris. Chez l’artiste, il n’y a pas de plan d’attaque, encore moins de plan de retrait. Elle s’immerge dans un territoire hostile dans lequel elle doit s’armer des quatre nages pour se…