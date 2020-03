Coronavirus : la RAM propose à ses clients de reporter leur voyage sans frais

Alors que le Maroc vient d’enregistrer son deuxième cas de contamination au Covid-19 (coronavirus), la Royal Air Maroc a annoncé jeudi 5 mars la mise en place d’un “dispositif spécial” pour les voyageurs qui auraient à prendre l’avion dans les jours qui viennent et souhaiteraient reporter leur voyage.

“Les clients ayant acheté des billets avant le 31 mars 2020 pourront, s’ils le souhaitent, reporter leur voyage jusqu’au 31 mai 2020, sans frais (sur la même classe de réservation initiale)”, annonce la compagnie aérienne dans un communiqué. “Ces dispositions particulières, déjà mises en œuvre dès la propagation du virus sur les vols de et vers la Chine et l’Italie, seront désormais étendues à l’ensemble des vols de la compagnie”, précise la même source.

Les clients qui le souhaitent pourront donc reporter leur voyage sans frais au plus tard 72 heures avant le départ prévu de leur vol. Ils pourront également annuler leur voyage sans frais au plus tard 72 heures avant le départ du vol, en échange d’un avoir de la même valeur du billet, valable six mois et à consommer exclusivement sur les vols de la compagnie, souligne la RAM.

La compagnie nationale devrait par ailleurs rouvrir, le 12 mars, sa ligne aérienne Casablanca-Pékin, suspendue le 31 janvier en raison du développement de l’épidémie de coronavirus, 15 jours seulement après l’avoir inaugurée.