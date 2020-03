Fake-news, l’autre épidémie virale au Maroc

Chaque événement planétaire s’accompagne désormais de son lot de spéculations, de fausses informations et — forcément ? – de théories du complot. Comme attendu, le coronavirus n’y a pas coupé. “En plus d’une épidémie de maladie, il y a ce que nous appelons une ‘infodémie’ : la circulation de rumeurs et de fausses informations”, a souligné, début février, Sylvie Briand, directrice de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la préparation aux risques infectieux mondiaux.

Une désinformation néfaste qui a également circulé au Maroc, bien avant l’apparition officielle du premier cas enregistré. Conséquence d’un véritable effet de peur ou volonté délibérée de jouer les Cassandre ? Quoi qu’il en soit, le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, mettait en garde le 26 février quant à la dissémination “totalement inadmissible” de fausses informations, qui “sèment la panique” et portent “préjudice aux citoyens et à leurs intérêts, ainsi qu’à la continuité de leur travail et du service public”.

En cas de flagrant délit de désinformation, les personnes inculpées risquent différentes amendes, ainsi qu’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison.

Quand la DGSN sévit avant l’apparition du premier cas

Le 26 février à Tétouan, les autorités avaient procédé à l’arrestation d’un homme à l’origine de fausses informations sur la propagation du virus au Maroc. Au cours d’un live sur le réseau social Facebook, l’individu avait prétendu que les autorités sanitaires de la ville tentaient de “cacher la vérité”, invitant les citoyens à se procurer des masques et des gants médicaux pour se protéger du virus. Il avait également invité les touristes à éviter de se rendre à Tétouan.

#مكافحة_الأخبار_الزائفة.

توقيف شخص بمدينة تطوان، ظهر في شريط فيديو مدعيا تسجيل وفيات مزعومة بسبب فيروس #كورونا_الوبائي.

وقد تم إيداع الشخص المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة. pic.twitter.com/FJFL4z0pIa — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) February 27, 2020

Plus tôt, le 6 février, les services de la sûreté nationale avaient repéré une vidéo propageant elle aussi de fausses informations. Dans la vidéo, son auteur, portant un masque chirurgical, prétendait que des cas de décès avaient été enregistrés dans la ville de Meknès, après le passage d’un touriste chinois. Il avait été arrêté, et une enquête judiciaire ouverte dans la foulée.

Racisme primaire et désinformation

Au même moment, une femme était arrêtée pour les mêmes motifs, cette fois à Fès. Cette dernière avait publié une vidéo sur Facebook dans laquelle elle annonçait, à tort, qu’un premier cas avait été détecté par les autorités dans un restaurant chinois de la capitale spirituelle du royaume, le Great Wall. La vidéo montrait une ambulance près du restaurant et la vidéaste improvisée expliquait que “les Chinois (sic) arrivés dans le pays étaient porteurs de la maladie”.

Des “mensonges” rapidement démentis par le personnel du restaurant, à MoroccoWorldNews : “Le directeur du restaurant, qui est de nationalité chinoise, avait de la fièvre, alors j’ai appelé une ambulance, expliquait un employé interrogé. Le médecin l’a examiné et nous a dit qu’il venait d’avoir un mauvais rhume.” Une plainte a été déposée, par le propriétaire de l’établissement, contre la personne à l’origine de la vidéo.

Conséquence de la désinformation et des fake-news, l’épidémie de racisme envers les personnes asiatiques. Sur Facebook toujours, une vidéo montre un couple de touristes asiatiques se baladant dans le souk de Rabat, interpellés par des “Corona, corona”, les gens s’écartant à leur passage.

Faux-départ en vacances pour les étudiants

La rumeur a dû ravir de nombreux élèves, mais elle est bel et bien fausse. Depuis plusieurs jours, une photo truquée circule sur les réseaux sociaux avec un commentaire faisant état de la fermeture de tous les établissements scolaires marocains, dès ce mercredi 4 mars. Une image qui a suscité son lot de confusion. Mardi 3 mars, le ministère de l’Éducation nationale a démenti catégoriquement toute démarche de fermeture des écoles, appelant à ne pas donner de crédit à ces fake-news.

Dans la même veine, une pétition a été lancée sur le site mesopinions.com par les “élèves et parents du Lycée Lyautey” de Casablanca. Celle-ci appelle à “quinze jours d’arrêt des cours”, prétextant l’apparition “des premiers cas connus à Casablanca et le premier au lycée aujourd’hui”. Ce qui est faux, puisqu’aucun cas n’a été recensé dans l’établissement et qu’il n’existe, à l’heure actuelle, qu’un seul cas de coronavirus au Maroc. La pétition concentre, au moment où nous publions, plus de 1140 signatures.

Dépendant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), la direction de l’établissement a tout de même appelé l’ensemble de ses composantes à prendre connaissance du communiqué de l’AEFE concernant l’épidémie, et à signaler “toutes les situations d’élèves ou de personnels qui correspondraient aux principes de précaution évoqués”.

WhatsApp, nouvel organe de presse

Canal privilégié de circulation de fake-news, l’application WhatsApp est un terreau fertile à la désinformation autour du Covid-19, au Maroc comme ailleurs. Concernant la fermeture des groupes scolaires, un faux circulait sur l’application de messagerie, reprenant l’identité visuelle de nos confrères d’Hespress.

Rédigé en arabe, le pseudo article faisait état d’une “fermeture imminente de toutes les écoles à partir de mercredi en raison de l’enregistrement de la première infection par le coronavirus au Maroc” dans son titre. Le pure-player a alors publié un démenti, invitant ses lecteurs à faire preuve de vigilance.

Un procédé de désinformation qui a également touché L’Économiste, mardi 3 mars. Le journal a publié un vif démenti quant à une image qui circulait sur WhatsApp depuis plusieurs heures. Celle-ci reprenait la maquette et l’identité visuelle du quotidien économique, pour faire part de l’apparition d’un deuxième cas de coronavirus, prétendument contracté par un étudiant du Lycée français Louis-Massignon, dans la ville verte de Bouskoura.

Les deux médias ont également fait part de leur volonté d’user des moyens légaux nécessaires contre tout individu qui tenterait d’utiliser leur crédibilité et leur identité visuelle pour, dans le cas de L’Économiste, “semer la panique en diffusant de fausses informations”.

Nabila Mounib en roue libre

Sa déclaration n’est pas passée inaperçue et lui a valu de nombreuses railleries. Invitée à une conférence par des étudiants en journalisme de l’Institut de formation journalistique de Casablanca (IFJ), Nabila Mounib s’est laissée tenter par la thèse complotiste.

D’après le pure-player Al3omk, repris ensuite par différents médias, la secrétaire générale du Parti socialiste unifié (PSU) a laissé entendre que les puissants de ce monde créaient des “virus et remèdes dès qu’ils le souhaitaient”.

“Tout est possible dans un monde qui devient fou” Nabila Mounib, PSU

Appelée à se justifier par Yabiladi, cette professeure d’endocrinologie de profession se défendait d’avoir analysé la provenance du virus lors du débat, reprochant une retranscription erronée de ses propos.

Pourtant, elle persiste et signe, en avançant à Yabiladi que “le fameux Covid-19 actuel ne vient peut-être pas d’une mutation normale, mais d’une mutation provoquée par l’Homme, peut-être pour former une arme virale”. Et d’ajouter : “Quand je dis que peut-être le médicament existe et qu’il a été déjà préparé avant de lancer le virus, pour moi, cette possibilité de complot n’est pas incroyable. Tout est possible dans un monde qui devient fou.”

Parmi les justifications données, elle évoquait à Yabiladi la publication du roman The Eyes of Darkness (Les yeux des ténèbres dans sa version française) de l’auteur de best-sellers américain Dean Koontz. Publié en 1981, le livre décrit les ravages causés par une “arme biologique”, nommée “Wuhan-400”, conçue par des scientifiques chinois dans un laboratoire militaire.

Si la ville chinoise de Wuhan est effectivement l’épicentre du Covid-19, les similarités entre le coronavirus, vraisemblablement d’origine animale, et l’arme biologique fictive du romancier nord-américain s’arrêtent là. D’autant plus que le livre avance “un taux de destruction du Wuhan-400” de 100 %, ce qui est très loin d’être le cas du Covid-19, une maladie dont on sait déjà qu’elle est bien moins sévère que le SRAS ou Ebola.

Une sortie qui lui a valu de nombreuses railleries sur les réseaux sociaux, mais pas que. Omar Balafrej, député du Front de la gauche démocratique (FGD), qui comprend également le PSU, a adressé une question écrite au chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, l’appelant à réagir et combattre ces “théories qui ne sont pas basées sur des faits scientifiques”. Une façon détournée de tacler sa camarade ?