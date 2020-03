20 ans de prison pour le pédocriminel de Lissasfa

La sentence rendue aujourd’hui est très satisfaisante. Elle rend la dignité à ces petites filles victimes du pédophile de Lissasfa”, déclare à TelQuel Khadija El Omari, présidente de l’Association des jeunes nationaux pour la solidarité.

Mardi 3 mars, le juge de la Chambre pénale de la Cour d’appel de Casablanca a rendu son verdict dans l’affaire du “pédophile de Lissasfa”. Il a écopé de 20 ans de prison ferme et d’une amende de 100.000 dirhams pour chaque victime, en plus de son éloignement de la ville de Casablanca pendant les 20 ans qui suivront sa sortie de la prison. Il s’agit de la peine maximale prévue par le Code pénal pour ce genre de crime.

Peine exemplaire

Le quinquagénaire, qui travaille dans une verrerie à Bouskoura, a été arrêté le 20 octobre dernier dans le quartier de Lissasfa, à Casablanca, en flagrant délit d’actes pédocriminels. Il a comparu le 29 du même mois devant le juge pour “attentat à la pudeur sur une mineure de moins de 18 ans par la violence, sollicitation de mineurs de moins de 12 ans par fraude, et attentat à la pudeur par violence”, lit-on dans le dossier d’instruction, dont TelQuel détient copie.

à lire aussi Pédocriminalité : un scandale aux portes de Casablanca

“Le pédophile de Lissasfa a abusé d’une vingtaine de filles de 6 à 14 ans. Nous avons pu convaincre les familles de sept fillettes de porter plainte. Celles-ci seront dédommagées, et nous espérons que ces filles puissent dépasser ce traumatisme et vivre leurs vies normalement”, ajoute Khadija El Omari, qui suit de près le dossier. Et de conclure : “Ce jugement redonne vie à ces filles et donne l’exemple aux pédophiles toujours en liberté.”