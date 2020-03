HUAWEI Y7p : une caméra triple de 48MP, design tendance et incroyables performances

C e contenu est une communication d’entreprise. il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Proposé à un prix extrêmement avantageux, le tout nouveau HUAWEI Y7p vous apporte tout cela et bien plus encore. Vous pourrez profiter de ses fonctions étonnantes et de ses composants de très grande qualité.

Voici les raisons pour lesquelles nous aimons autant le HUAWEI Y7p et pourquoi il mérite le titre de meilleur smartphone de la saison.

Vous pouvez photographier comme un pro grâce à la présence de la triple caméra 48MP gérée par IA

Que ce soit pour immortaliser tous vos moments importants avec des photos à haute résolution ou de capturer des images panoramiques de la ville où vous vivez, le HUAWEI Y7p sera capable de faire tout cela et bien plus encore, et ce même lorsque la luminosité fait défaut.

Le HUAWEI Y7p est équipé d’une caméra triple arrière gérée par IA ; celle-ci intègre un appareil photo principal de 48 mégapixels (pour vos prises de vue en très haute résolution), mais aussi un appareil photo super-grand-angle de 8 mégapixels qui offre un champ de vision de 120 degrés et un appareil photo à assistance de profondeur de 2 mégapixels pour des portraits juste parfaits. Ainsi, toutes vos photos et vidéos ressembleront à celles réalisées par un professionnel.

Et pour vous faciliter encore plus les choses, la reconnaissance de scènes grâce à l’IA permet d’identifier jusqu’à 500 situations photographiques différentes au sein de 21 catégories (feux d’artifice, couchers de soleil, plantes, etc.). Les réglages sont ainsi automatiquement optimisés, de sorte qu’il vous suffit de pointer votre objectif et de cliquer sur le bouton de capture.

Et si vous réussissiez également les photos que vous prenez en basse luminosité ?

Le HUAWEI Y7p est capable de faire ça aussi ! Préparez-vous à obtenir des résultats surprenants. Que ce soit avec un groupe d’amis lors d’un barbecue à minuit ou même pour immortaliser la silhouette de la ville en pleine obscurité, vous serez toujours épatés par les résultats obtenus et ce grâce à la présence d’un mode nuit qui équipe l’appareil photo. Vous pourrez même faire preuve d’un peu de créativité durant les prises de vidéos et décider d’y ajouter du ralenti, afin que chaque détail soit parfaitement capturé.

Et comme tout le monde aime les selfies, sachez que votre téléphone est équipé d’un puissant appareil photo Selfie de 8MP géré par IA et qui vous permet de réaliser des portraits époustouflants, et ce même en mode HDR ; vous obtiendrez ainsi des photos parfaites, quelles que soient les conditions.

Et pour couronner le tout, la reconnaissance de scènes grâce à l’IA vous permet en plus d’identifier jusqu’à 8 scènes différentes ! Que ce soit à la plage ou même en pleine nuit dans votre jardin, votre HUAWEI Y7p vous assurera toujours une qualité d’image optimale.

Un look unique au design tendance

Aujourd’hui, nous sommes tous à la recherche d’un smartphone qui soit tout simplement beau : à ce titre, le HUAWEI Y7p arbore un look magnifique. Avec son écran Punch FullView de 6,39 pouces en façade et ses couleurs dégradées (noir nuit et bleu aurora), le HUAWEI Y7p se pare d’une cosmétique qui sort du lot.

L’écran de 6,39 pouces offre une résolution FHD+ de 1560 x 720 avec un rapport d’affichage de 19:5:9, ce qui lui permet de prodiguer aux utilisateurs une expérience visuelle immersive très complète. Cette expérience est d’autant plus renforcée par la suppression complète des cadres puisque la caméra avant est déplacée vers un petit trou dans le coin supérieur gauche.

L’esthétique de l’arrière du téléphone est toute aussi esthétique puisqu’elle a fait appel à des procédés qui permettent d’obtenir une apparence très moderne. L’arrière du téléphone abrite également le capteur d’empreintes digitales qui permettent de déverrouiller le téléphone en seulement 0,3 seconde.

Des performances incroyables et une très haute autonomie

Quelle que soit l’utilisation que vous en faites (gaming intensif ou navigation non-stop sur les réseaux sociaux), le HUAWEI Y7p est tout simplement l’outil qu’il vous faut. Son processeur Kirin 710F et son système d’exploitation EMUI 9.1 vous permettent de profiter de performances extrêmement fluides et continues. Surpuissant, son processeur fonctionne avec 4 Go de RAM. Vous bénéficiez en outre d’un espace de 64 Go de stockage qui vous permet d’enregistrer toutes vos photos, vidéos et fichiers.

Et si tout cela ne vous suffit pas, et bien vous n’aurez qu’à introduire une carte micro SD supplémentaire qui vous offrira une capacité de stockage maximale et immense entièrement gérée par IA. Cette dernière (IA) est capable de prendre en charge toutes les tâches compliquées telles que l’optimisation de la batterie. Vous pourrez donc vous détendre et profiter d’heures ininterrompues à regarder votre film préféré ou à essayer de battre vos propres à vos jeux préférés.

Et pour couronner le tout, vous retrouverez une large gamme de fonctions intelligentes telles que le GPU Turbo 3.0 pour des graphismes de jeu améliorés, le rappel vidéo pour les appels entrants et même le son stéréo HUAWEI 9.1 SKY pour une expérience audio encore plus immersive.

Le HUAWEI Y7p en Midnight Black ou Aurora Blue sera disponible au Maroc en précommande du 26 février au 4 mars 2020 au prix de 1949 dirhams.

Pour chaque précommande du Y7P, les clients recevront un Huawei Mini Speaker Bluetooth gratuit !