FIMABIO au cœur de l’exposition de l’agriculture biologique 2020

La FIMABIO était au rendez-vous pour la 8e fois à l’exposition biologique BIOFACH de Nuremberg, en Allemagne, du 12 au 15 février 2020, un événement mondialement connu pour les professionnels du Bio dont le nombre d’exposants dépassait 3.260 (avec 283 pour la partie Vivanes, un hall dédié aux produits cosmétiques).

En effet, plus de 51.000 visiteurs professionnels provenant de 143 pays des 5 continents étaient présents à cet événement.

Le Pavillon marocain était présent grâce à Morocco Foodex, l’organisateur privilégié. Fimabio était représentée par 16 exposants de toutes filières confondues : les huiles d’argan, l’huile d’olive et ses dérivées, les huiles essentielles, les herbes aromatiques ainsi que les produits alimentaires tels que les produits maraîchers, les agrumes et le safran.

Cette participation a été marquée par un trophée remporté par un producteur marocain d’huile d’olive lors du concours de dégustation au public, au même titre que les producteurs italiens, espagnols et grecs.

Malgré l’absence de plusieurs pays asiatiques comme la Chine, à cause de la crise sanitaire actuelle, le BIOFACH a connu une grande affluence de professionnels toutes provenances confondues. Aussi, les exposants marocains ont pu rencontrer les acheteurs potentiels et même se réunir avec leurs clients déjà existants.

La Fimabio, quant à elle, a pu se réunir avec plusieurs partenaires impliqués dans le développement de la filière Bio à travers le monde, ces mêmes partenaires avec qui des accords ont été signés pour développer des projets d’agriculture biologique partout au Maroc.

Enfin, ce salon est considéré comme la première centrale d’approvisionnement en produits Bio pour les plus gros acheteurs au monde, les quantités présentées par les coopératives ou les petits producteurs marocains Bio restent inintéressantes pour tous ces clients potentiels.

Comme il a été expliqué par les propos d’un exposant marocain de plantes aromatiques BS Herbs, “environ une centaine de visites au stand et des rencontres à l’extérieur ont eu lieu suite à des rendez-vous fixés par nous-mêmes et à la participation dans des ateliers de formation dans les salles de conférences. Nous souhaitons concrétiser des promesses qui dépendent de notre capacité et de la capacité du Maroc à livrer des produits conformes aux normes Bio. Je profite de cette occasion pour attirer l’attention que l’offre marocaine des PAM et de leurs huiles en Bio est très limitée, voire indisponible. Nous devons réagir rapidement pour trouver des solutions dignes de notre patrimoine ancestral et naturel.”

Notons également l’inexistence de produits agricoles transformés, jus, confitures, fromages….

Une fois encore la Fimabio souligne, le fait que le potentiel produit MAROC BIO est énorme, que la demande en produits Bio est illimitée et que le programme Green Génération doit s’inscrire en grande partie dans l’agriculture biologique, l’industrie agroalimentaire Bio et l’écotourisme Bio.

À cette occasion, la FIMABIO exprime ses sincères remerciements à toute la team Morocco Foodex et à l’équipe de l’agence Sippo qui l’ont accompagnée tout au long de ce salon.