Turquie : Topbas, patron de BIM et intime d’Erdogan

Immobilier, commerce, textile, finance… l’AKP d’Erdogan s’est assuré le soutien et les services d’un vaste réseau de grands patrons, dans un nouveau capitalisme d’Etat acquis à la cause islamiste et perclus de conflits d’intérêts, de clientélisme et de renvois d’ascenseur. Pierre angulaire de cette toile d’intérêts croisés, le fondateur de BIM et puissant Mogul, Mustafa Latif Topbas.