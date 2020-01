Régions: Cherche compétences désespérément !

Il incombe aux collectivités territoriales, aux services déconcentrés, aux établissements publics, de mobiliser leurs ressources humaines, financières et logistiques pour offrir des prestations publiques couvrant efficacement et équitablement l’ensemble du territoire national”, rappelle le roi Mohammed VI dans sa lettre adressée aux participants aux premières Assises de la régionalisation avancée, tenues les 20 et 21 décembre à Agadir. Pendant deux jours, les responsables et élus locaux, ainsi que les ministres et hauts responsables des administrations publiques, se sont tenus au respect de la feuille de route tracée par le souverain, avec la seule ambition de parvenir à la mise en place intégrale de la régionalisation avancée. Or, dans ce débat purement technique, un point crucial a été traité superficiellement : l’incapacité des régions, surtout les plus éloignées, à attirer un capital humain qualifié.

La faute à l’axe Casa-Rabat

“Le Maroc connaît une forte disparité d’allocation des ressources humaines qualifiées entre les…