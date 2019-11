Industrie pharmaceutique: à qui profite le marché de l’insuline?

Selon les projections de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le diabète pourrait devenir la principale cause de mortalité d’ici 2030. Au Maroc, il concerne plus de 2 millions de personnes. Le secteur est donc porteur, ainsi que le traitement principal : l’insuline. Le 25 octobre dernier, le ministère du Commerce et de l’Industrie a publié un avis public annonçant l’ouverture d’“une enquête de réexamen de la mesure antidumping définitive appliquée aux importations d’insuline originaires du Danemark”.

“On a prévenu le ministère que ces quantités astronomiques allaient pousser les multinationales à faire du dumping, et c’est ce qui s’est passé” Lamia Tazi, directrice générale de Sothema

A l’origine de cette enquête, le laboratoire marocain Sothema, seul producteur local d’insuline, qui accuse son homologue danois Novo Nordisk de pratiques de dumping sur le marché national. En cause, un marché de quatre millions de flacons d’insuline remporté en 2018 par la multinationale danoise. “Le ministère de la Santé passait ses commandes en deux ou trois phases. Ils ont changé de méthode et voulu passer une seule grosse commande tous les trois ans....