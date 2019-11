Émigrer au Canada, ils l'ont fait, ils témoignent

K amil, 39 ans et Safaa, 29 ans, un enfant, à Ottawa depuis 2 ans

Revenu du foyer au Maroc: 60.000 dirhams par mois

Revenu du foyer à Ottawa: 6500 dollars canadiens (47.000 dirhams)

Au Maroc, il était: sales manager Maghreb pour une multinationale dans la grande distribution.

Au Canada il est: directeur commercial location en ligne pour des propriétés (chalets, condos) de vacances à court terme.

Au Maroc, elle était: responsable souscription chez un grand courtier en assurances.

Au Canada elle est: gestionnaire paie dans une ONG.

Les raisons du départ

“Tout le monde autour de moi pense à partir, mais par réflexe on pense en premier aux pays européens. Or, vu le racisme ambiant en France, je ne m’y suis pas intéressé plus que ça. En plus, les opportunités de travail manquent en France et les choix proposés sont médiocres. Avec ma femme, nous avons reçu une claque quand nous sommes partis aux Etats-Unis en 2014. J’ai adoré l’“American way of life”, mais je n’étais pas fan de leur système politique. Le Canada était le meilleur compromis, c’était...