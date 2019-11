Best Camera Phone 2019 : la série Huawei P30 reçoit deux consécrations

Huawei Consumer Business Group (CBG) vient de recevoir deux prix prestigieux accordés lors des TechRadar Mobile Choice Consumer Awards (MCCA) 2019, qui se sont tenus au London’s Café à Paris.

Dans le cadre de cet événement, un sondage est organisé chaque année auprès des consommateurs, et durant lequel les meilleurs produits sont soigneusement sélectionnés par un jury composé d’experts de TechRadar. Les consommateurs viennent à leur tour pour voter pour le réseau qu’ils estiment ainsi mériter d’être couronné. Un prix TechRadar MCCA est alors systématiquement accordé au gagnant.

Lors de la 19e édition de cette rencontre annuelle, les hôtes de la soirée ont décidé d’accorder au HUAWEI P30 Pro le titre de meilleur téléphone à caméra et au HUAWEI P smart 2019 le statut de meilleur téléphone économique (moins de 200 £), confirmant ainsi plus que jamais le leadership de Huawei en matière de photographie mobile et démontrant que les consommateurs sont capables d’obtenir des smartphones dotés de spécifications exceptionnelles à des prix extrêmement attractifs.

Le HUAWEI P30 Pro a été déclaré vainqueur de la catégorie Meilleur téléphone à caméra. Cette consécration a fait dire chez Huawei que “si l’on pouvait penser, de prime abord, que quatre caméras sur un téléphone, cela faisait un peu gadget, la marque a tout de même pu démontrer qu’elle était capable de concevoir un appareil photo dont la clarté et la richesse des photos ont réussi à époustoufler tous les membres du jury”.

Les prix TechRadar Mobile Choice Consumer Award qui ont été remportés par Huawei soulignent plus que jamais la capacité de la marque à réussir à asseoir sa notoriété. D’ailleurs, il convient de rappeler à ce titre que Huawei avait réussi à remporter trois TechRadar Mobile Choice Awards en 2018 (meilleur fabricant de l’année, meilleur téléphone de l’année, meilleur appareil photo). Huawei avait également réussi à remporter deux prix en 2017 dans le cadre du même événement (Meilleur téléphone milieu de gamme, One to Watch) et un prix en 2016 (Meilleur téléphone à caméra).

“Nous sommes honorés d’avoir à nouveau été primés par les consommateurs et par les experts techniques de TechRadar, et nous sommes heureux de recevoir deux prix qui ont été décernés aux appareils de la série P. Plus que jamais, Huawei s’engage à offrir aux consommateurs des expériences photographiques nouvelles et améliorées, qui repoussent les limites des capacités des appareils photo intelligents grâce à la présence de technologies à la fois novatrices et audacieuses”, a déclaré Li Changzhu, vice-président de l’entreprise Huawei Consumer Business Group.

“Organisé depuis 19 ans au Royaume-Uni, cet événement annuel qu’est le TechRadar Mobile Choice Consumer Awards, a réussi à surpasser tous les autres prix, en recueillant plus de 34 000 votes, ce qui démontre que les consommateurs apprécient réellement d’avoir la possibilité de pouvoir voter pour leurs modèles ou marques préférés”, a déclaré Mark Fermor, directeur des prix, TechRadar Mobile Choice Consumer Awards. “C’est génial de voir nos clients et nos juges experts du QG TechRadar, primer Huawei dans deux catégories importantes”, a-t-il poursuivi.

La série HUAWEI P30 demeure la grande favorite des consommateurs, avec plus de 17 millions d’unités vendues. Elle est louée par de nombreuses organisations faisant autorité dans le monde entier, dont l’Association européenne de l’image et du son (EISA). HUAWEI P30 Pro a été nommé “Meilleur Smartphone EISA 2019-2020” par l’Association, la deuxième année consécutive que Huawei a gagné cette catégorie.