550 Millions de dirhams pour le financement des TPE, apportés par FINEA, filiale du groupe CDG à CIH BANK

En présence du Directeur Général du Groupe CDG, M. Abdellatif Zaghnoun, et du Président Directeur Général de CIH Bank, M. Lotfi Sekkat, Finéa, représentée par son Administrateur Directeur Général, M. Ali Bensouda, et CIH Bank représentée par son Directeur Général Adjoint en charge de la banque de l’Immobilier et de la banque de l’Entreprise, M. Samir Hadjioui, ont procédé à la signature d’une convention de prêt en faveur des TPME marocaines, d’un montant de 550 millions de dirhams.