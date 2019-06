Les élèves du Lycée d'excellence de Ben Guerir excellent aux concours des grandes écoles d’ingénieurs

La semaine dernière, 15 élèves du LYDEX ont réussi le concours écrit de l’Ecole polytechnique (l’X) et 12 celui de l’École normale supérieure (Rue d’ULM, Cachan et Rennes)”, a annoncé l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) de Ben Guérir, fondée par le groupe OCP.

L’UM6P a ainsi félicité, dans un post Facebook les élèves, les professeurs et les encadrants de l’école pour les “premiers résultats obtenus aux concours des grandes écoles d’ingénieurs en France”.

L'UM6P félicite les élèves, les professeurs et les encadrants du Lycée d’Excellence de Benguerir #Lydex pour les… Publiée par Mohammed VI Polytechnic University sur Lundi 10 juin 2019

Reste à présent à passer les épreuves orales dont les dates n’ont pas été précisées.

Situé au coeur de la Ville verte Mohammed VI de Ben Guérir, le LYDEX est un établissement privé scientifique et technologique d’excellence porté par la Fondation OCP. Il vise, selon le groupe, “la promotion d’un enseignement d’excellence, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique”. L’établissement, qui a ouvert ses portes en septembre 2015, comprend un cycle secondaire qualifiant et des classes préparatoires aux grandes écoles.

Pour sa première promotion en 2017, les 82 élèves ayant passé les épreuves écrites des concours d’admission aux grandes écoles d’ingénieurs françaises avaient tous été retenus dans des établissements prestigieux. Le capital de l’école, détenu à 100% par l’OCP, a été porté en 2018 à 170 millions de dirhams.