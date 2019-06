Diaspora: Trump et la jewish connection marocaine

Glatt Kosher Meat”, indique la devanture en grandes lettres rouges et bleues. À quelques kilomètres d’Universal City, au nord d’Hollywood à Los Angeles, l’épicerie traditionnelle Le Market offre du matbukha et des betteraves au cumin. On y parle darija, français, espagnol, berbère, et anglais de temps en temps.

Un peu plus au sud, à quelques pas de Beverly Hills, se dresse le Pinto Torah Center, dirigé par Yaakov Pinto, le frère de David Pinto. Celui-là même qui déambulait, bras dessus, bras dessous, aux côtés de Jared Kushner, le 29 mai, dans le cimetière juif de Ben M’Sik à Casablanca.

Une complicité qui interroge : que peut bien faire celui qui murmure à l’oreille de Donald Trump avec un mystique ultra-orthodoxe marocain ? “Il est comme mon fils”, glissait le rabbin, en darija, en désignant le gendre du président des États-Unis.

Mysticisme et enjeux politiques

“Que le mérite des tsaddikim (maîtres spirituels, ndlr), de la famille Pinto, m’aide dans toutes mes actions, dans les lourdes responsabilités que je porte, pour le monde entier en général et pour les Etats-Unis en particulier”, entonnait Jared Kushner...