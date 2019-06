Selon Abdallah II, Mohammed VI s'est opposé au plan de paix de Kushner

Dans le cadre d’une tournée au Moyen-Orient pour présenter son plan de paix pour le conflit israélo-palestinien, le conseiller du président américain Jared Kushner s’est tour à tour rendu au Maroc, en Jordanie et en Israël. A Rabat, le gendre de Donald Trump a notamment rencontré le roi Mohammed VI pour discuter des “évolutions et des développements que connaît la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient”, ainsi que du partenariat stratégique entre les Etats-Unis et le Maroc. C’est ce que se contente d’annoncer le communiqué officiel publié à l’issue de la rencontre, le 28 avril.

Mais qu’en est-il de la réaction marocaine au plan de paix américain ? Le roi Abdallah II de Jordanie a donné des éléments de réponse lors d’une réunion avec les composantes de son gouvernement, des représentants palestiniens et des représentants religieux de Jordanie dans la soirée du 3 juin. Il a indiqué qu’il rejetait le plan de paix américain, et a remercié le roi Mohammed VI pour son soutien à la position jordanienne.

"لا تغيير على الموقف الأردني ومعا سننتصر على التحديات.. أتمنى استمرار التعاون بين المساجد والكنائس لأن الضغط علينا جميعا" من حديث جلالة الملك خلال لقاء مجلسي أوقاف وكنائس #القدس الشريف وشخصيات مقدسية وممثلين عن عرب الداخل #الأردن pic.twitter.com/Q2oi2w5vbk — RHC (@RHCJO) June 3, 2019

“La position jordanienne est la même (que celle du Maroc, NDLR). Ensemble, nous allons relever tous les défis. Je présente mes respects et mon remerciement à mon frère et cousin, Mohammed VI, le souverain marocain. Il n’y a pas de meilleure position que la sienne par rapport à Al Qods”, a déclaré Abdallah II.

Après Rabat et Amman, Jared Kushner s’est également rendu à Jérusalem pour y rencontrer le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. La rencontre n’a finalement pas eu lieu suite à la dissolution du parlement israélien. Les Etats-Unis présenteront les 25 et 26 juin au Bahreïn le volet économique de leur plan de paix pour le Moyen-Orient. La réunion sera boycottée par les Palestiniens.