La proposition de l'UE à Madrid pour taxer l’électricité marocaine

Le 19 février dernier, Teresa Ribera, ministre espagnole de la Transition écologique avait adressé une lettre au Commissaire européen à l’énergie Miguel Arias Cañete dans laquelle elle dénonçait l’afflux d’électricité marocaine low cost sur le marché ibérique et le priait de donner son avis. Produite dans la centrale à charbon de Safi, cette électricité, non soumise à la taxe carbone en vigueur dans l’UE, fausse la compétition et désavantage les producteurs espagnols d’électricité, selon la ministre.

“En raison de la mise en service de centrales électriques à charbon au Maroc, les usines espagnoles à combustibles fossiles sont potentiellement désavantagées en termes de compétitivité, car elles doivent supporter les coûts des émissions de CO2”, avait alors expliqué Teresa Ribera. D’ici 2025, l’Espagne a en effet prévu de fermer ses usines les plus polluantes, à commencer par ses centrales à charbon. Prié de donner son avis sur ce conflit, Arias Cañete avait expliqué qu’il se trouvait “en pleine réflexion” et travaillait déjà à la réponse qu’il donnerait au gouvernement espagnol.

Une clause spéciale

Celle-ci est arrivée...