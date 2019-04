Ismaïl Bargach, moul Hanout 2.0

L e déclic

C’est au sommet du Technopark, dans les bureaux de LaFactory et sa vue panoramique sur Casablanca, que nous rencontrons Ismaïl Bargach. Le jeune entrepreneur de 33 ans revient d’abord sur son parcours scolaire: après un baccalauréat au lycée Lyautey, il entame ses études de commerce à Sup de Co Montpellier en 2006, de manière, dit-il, assez chaotique.

“Quand je ne suis pas convaincu, je ne fais rien. J’ai même trouvé le moyen de redoubler en école de commerce”, s’amuse-t-il. S’ennuyant pendant les cours théoriques, c’est lors d’un stage, alors qu’il contribue à la conception d’une stratégie d’implantation de la marque 3 Suisses au Maroc, que le déclic s’opère. “Tout d’un coup, tout avait un sens. Je contrôlais ce que je faisais. L’abstrait devenait réel”.

Son épiphanie le porte à la tête de sa promotion. Major, ses professeurs l’encouragent à intégrer une grande école parisienne. Il refuse et décide, en 2012, de retourner au Maroc pour entreprendre. “C’était irrationnel, mais je voulais en finir avec les études et entrer dans...