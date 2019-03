Les précisions de l’hôpital Cheikh Kahlifa sur l’emploi de médecins militaires

TelQuel révélait le 22 février que la Brigade nationale de la gendarmerie royale avait convoqué à l’État-major les responsables de plusieurs cliniques privées à Casablanca et porté plainte contre certaines d’entre elles car elles employaient des médecins militaires de manière “illégale”.

Une opération qui n’était pas tout à fait du goût de l’Association nationale des cliniques privées (ANCP). Dans un compte-rendu de réunion consulté par TelQuel, l’association disait “son indignation devant cet acte arbitraire qui ne répond à aucune loi sauf quand cela arrange certains”. Car si l’ANCP “condamne fermement le travail des médecins militaires dans les structures privées”, elle s’étonnait en revanche que toutes les cliniques qui emploient des militaires ne soient pas visées par la plainte de la gendarmerie.

“Des médecins militaires, payés par les contribuables, ont été mis à la disposition de l’hôpital universitaire international Cheikh Zaid (Rabat, ndlr.) et de l’hôpital Cheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan (Casablanca, ndlr),” nous déclarait Redouane Semlali, président de l’ANCP, à propos de ces deux structures, mais qui n’ont pas fait l’objet de plainte. TelQuel était parvenu à confirmer via d’autres sources que l’hôpital casablancais faisait travailler des médecins militaires.

Le 15 mars, TelQuel était en mesure d’affirmer de sources concordantes que l’administration de l’hôpital Cheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan de Casablanca avait congédié l’ensemble des médecins militaires qui exerçaient dans ses différents services.

La réaction de l’hôpital

“L’Hôpital Universitaire Cheikh Khalifa n’est pas une structure privée, au sens commun du terme,” lit-on dans le communiqué de l’hôpital du 18 mars, précisant qu’il s’agit d’“un établissement d’utilité publique à but non lucratif”.

En outre, le communiqué rappelle que “la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaïd a permis la création de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé, avec l’Hôpital Cheikh Khalifa comme structure hospitalière universitaire associée”.

Le communiqué poursuit : “L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé, comme le stipule la loi 29-14 dans son article 2, alinéa 14, a conclu sous l’égide de la Fondation, plusieurs conventions de partenariats avec plusieurs organismes, universités et administrations dans le but de contribuer à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé et à l’amélioration du système de santé de notre pays”.

Et selon l’administration de l’hôpital, “c’est dans le cadre de ces multiples conventions, que des médecins enseignants et praticiens, ainsi que des scientifiques de tous les horizons effectuent des missions de formation, ainsi que des travaux de recherche, dont une grande partie est réalisée à l’hôpital.”