Entre cynisme et compassion, les réactions à l'attentat de Christchurch

S’exprimant par le biais de son compte Twitter, la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a mis l’accent sur l’ampleur du massacre. “Ce qui s’est passé à Christchurch est un acte d’une violence extraordinaire et inédite”, a commenté la ministre, ajoutant que “la personne qui a commis ces violences n’avait pas sa place en Nouvelle-Zélande”.

L’imam de la mosquée de Linwood, qui dirigeait la prière lors de l’attaque, affirme que l’attentat ne change rien à l’amour que portent les fidèles pour la Nouvelle-Zélande. “Nous aimons tous ce pays”, a-t-il souligné, promettant que les extrémistes ne parviendront “jamais à entamer notre confiance”.

Aux États-Unis, le président Donald Trump a voulu parler à la nation néo-zélandaise, assuré le peuple de l’île de sa “sympathie” après “l’horrible massacre de Christchurch”, assurant que son pays “se tient aux côtés” de la Nouvelle-Zélande pour lui apporter “toute l’aide nécessaire”. Quand des journalistes lui ont demandé s’il avait constaté une recrudescence des idéologies d’extrême droite, Donald Trump a expliqué qu’il n’y voyait pas de menace sérieuse : “Pas vraiment. Je pense qu’il s’agit d’un petit groupe de personnes”, a-t-il répondu.

My warmest sympathy and best wishes goes out to the people of New Zealand after the horrible massacre in the Mosques. 49 innocent people have so senselessly died, with so many more seriously injured. The U.S. stands by New Zealand for anything we can do. God bless all!

