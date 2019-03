Maroc Télécom en passe de racheter Tigo, premier opérateur du Tchad

L’opérateur télécom national Maroc Telecom a officialisé le 14 mars dernier un accord avec l’entreprise de télécoms luxembourgeoise Millicom pour l’acquisition de la totalité du capital de Tigo Tchad, marque de l’opérateur luxembourgeois, classée numéro un sur le mobile au Tchad et pionnier de la 4G, qu’elle fût la première à lancer dans le pays.

L’ambition pour Maroc Télécom est d’apporter une brique supplémentaire dans la construction de son réseau international et d’accentuer sa présence africaine. L’opérateur est déjà présent en Côté d’Ivoire, au Gabon, à l’île Maurice, en Centre Afrique, au Togo et vient désormais d’ouvrir la porte à un nouveau marché africain. Cette acquisition pourrait ouvrir d’autres portes sur le marché africain à l’opérateur national sachant que Tigo est une marque présente dans d’autres pays africains où Maroc Télécom n’a pas encore développer sa présence, à l’instar de la Tanzanie et du Ghana.

Malgré la conclusion de l’accord annoncé le 14 mars, le communiqué de presse de Maroc Télécom souligne que “le caractère définitif de l’opération sera soumis à certaines conditions, notamment celui de l’approbation des autorités tchadiennes”.