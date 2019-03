100% féminine, la première biennale d’art contemporain de Rabat débutera en septembre

Fruit d’une rencontre entre Mehdi Qotbi, président de la Fondation des musées (FNM), et Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe (IMA), cette manifestation culturelle sera exclusivement consacrée aux femmes artistes.

Selon Abdelaziz El Idrissi, directeur du musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain, le but principal de cette initiative serait de « donner à la ville de Rabat l’opportunité de faire partie de la cartographie internationale des biennales d’art contemporain ».

Les activités de la biennale de Rabat se tiendront dans plusieurs lieux culturels, à savoir le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI), la Villa des arts, l’Espace Expressions CDG, le Musée des Oudayas, Borj Addoumoue, Borj Lakbir, mais également dans certains espaces publics de la ville. Elles seront déclinées sous forme d’expositions, projections de films, et des cartes blanches dédiées à la littérature.

L’évènement connaitra la participation de soixante femmes artistes de trente nationalités différentes, qui seront réunies « pour une réécriture nécessaire de l’histoire de l’art, une redéfinition urgente de nos relations à l’esthétique et au politique », affirme Abdelkader Damani, commissaire général de la biennale, aspirant ainsi à valoriser les travaux artistiques des femmes et, par conséquent, mettre en exergue le principe de parité entre hommes et femmes.