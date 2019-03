9 millions de dirhams d'indemnités pour les éleveurs touchés par la fièvre aphteuse

Deux mois après la découverte des premiers cas de fièvre aphteuse au Maroc, l’Office nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) dresse un nouveau bilan. Dans le détails, les vétérinaires de l’ONSSA, épaulés par 552 médecins vétérinaires du secteur privé, ont vacciné plus de 2,5 millions de bovins entre janvier et février 2019, enregistrant un taux de couverture de 85%, souligne un communiqué de l’office.

En plus de cette opération de vaccination, qui vise le renforcement du matelas immunitaire du cheptel national de bovins, les services vétérinaires de l’ONSSA assurent toujours le suivi de l’état sanitaire du cheptel, évalué à 3 millions de bovins et 25 millions d’ovins et de caprins.

Par ailleurs, l’ONSSA a procédé à l’indemnisation des éleveurs dont les animaux ont été détruits, conformément à l’article 7 de la loi n°1-75-292 éditant les mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses. Le montant total des indemnisations versé a atteint 8,8 millions de dirhams, correspondant à la destruction de 400 têtes de bovins et de 1.559 têtes d’ovins et de caprins. Les montants de l’indemnisation varient selon le type, l’âge et la race de l’animal et tout en prenant en compte les prix du marché.

Pour rappel, plusieurs cas de fièvre aphteuse ont été découverts le 7 janvier dernier chez des bovins des provinces de Fquih Ben Saleh, Khouribga, Sidi Bennour, et Tanger. L’ONSSA avait mobilisé ses services vétérinaires pour éliminer les foyers de cette maladie virale, et poursuivre la campagne de vaccination du cheptel, la septième réalisée depuis 2014.