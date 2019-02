A Salé, "tea time" diplomatique entre les familles royales marocaine et britannique

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et des princesses Lalla Meryem et Lalla Hasnaa, a offert, lundi à la résidence royale à Salé, une cérémonie de thé en l’honneur du prince Harry, duc de Sussex, et de son épouse Meghan Markle, duchesse de Sussex, qui effectuent une visite dans le Royaume.

A cette occasion, le duc de Sussex a remis au roi Mohammed VI un message écrit de la part de la reine Elisabeth II du Royaume Uni.

En discussion avec Meghan Markle, Mohammed VI tient la lettre d’Elisabeth II, remise par son petit-fils Harry.

#RoyalVisitMorocco #HarryandMeghan

A l'occasion de la cérémonie de thé offerte par SM #MohammedVI au Duc et à la duchesse de #Sussex, le prince Henry remet au Souverain un message écrit de SM la Reine #Elisabeth II du Royaume-Uni. @KensingtonRoyal@TSAReilly@MarocDiplomatie pic.twitter.com/IMCD0IWWCv — 2M.ma (@2MInteractive) February 25, 2019

In Their Royal Highnesses’ last engagement of #RoyalVisitMorocco, The Duke and Duchess of Sussex attended an audience with Mohammed VI of Morocco, The King of Morocco at a Royal Residence. #RoyalVisitMorocco pic.twitter.com/sAh4YqD73g — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) February 25, 2019